Rencontre avec Vladimir Poutine : Macky Sall a réussi une victoire diplomatique (historien france24)

Le discours du président de la République devant son homologue de la Russie Vladimir Poutine est très bien apprécié par les diplomates et historiens. Macky Sall a eu une réussite diplomatique. Car selon François Durpaire, Historien et chroniqueur à France 24, le Chef de l’État, « lors de cette réunion, on a parlé de solutions pratiques. On ne s’est pas contenté de principes. C’est incontestablement une solution diplomatique pour Macky Sall. C’est une stratégie de sa position de non alignement : à la fois condamner moralement l’invasion l’Ukraine, mais en même temps refuser de condamner la Russie lors du vote du 02 mars à l’Onu », souligne l’historien sur France 24.

Cependant, il reconnaît que « la rencontre est particulièrement importante pour ces raisons : parce qu’il y a urgence, car l’ONU a annoncé un ouragan de famine », dit-il avant d’ajouter que « c’est une page de l’histoire qui se tourne. L’Afrique aura un rôle géopolitique à jouer. Certes elle n’a pas de siège au Conseil de sécurité de l’ONU ni de puissance nucléaire, mais il y a la force de la démographie. Quand Macky Sall s’exprime face à Vladimir Poutine, il représente 1.4 milliard de personnes contre 146 millions de Russes. »

L’historien note aussi « qu'il y a la tradition de non alignement pour dire à la fois à la Russie et aux occidentaux, qu'il faut aller vers la désescalade, qu'il faut aller vers la paix ».