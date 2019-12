Rencontre avec Serigne Abdou Lahad / Me Madické Niang lève toute équivoque...

À la suite du maire de Touba, Me Madické Niang vient lui aussi de monter au créneau pour taire les rumeurs qui le donnaient déjà saisi par Serigne Sidy Mbacké Abdou Lahad pour affaire concernant la mairie de Touba. Les rumeurs dans la cité religieuse déclarent, en effet, que le chef religieux nourrissait l'idée de confier le poste de maire à l'avocat et que leur rencontre avait un tel objet.



Dans un communiqué rendu public et transmis à Dakaractu-Touba, l'ancien candidat à la dernière présidentielle a tenté de lever toute équivoque.



" Durant cette visite de ziare du vendredi 13 décembre 2019, Serigne Sidy, après avoir offert un déjeuner succulent au Président Madické Niang et à sa délégation, en présence de plusieurs disciples de la maison dont Abdoul Ahad Kâ, a partagé avec lui la photo que le jeune Madické Niang avait prise en 1977 avec Serigne Abdoul Ahad Mbacké au moment de la ziara de la Dahira des étudiants mourides. Après le déjeuner, Serigne Sidy a formulé, comme d’habitude, des prières pour le Président Madické Niang et sa délégation et a demandé à ses disciples, dont Abdoul Ahad Kâ, de raccompagner son hôte".



Me Madické de préciser, par le biais de sa cellule de communication, qu'il n’y a eu "aucun huis clos entre les deux hommes et que nullement la question de la Commune de Touba n’a été évoquée."



Affaire à suivre...