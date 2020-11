Rencontre avec Ouattara / Henri Konan Bédié : « Par la rencontre d’aujourd’hui, nous avons brisé le mur de glace, de silence »

Le président de la commission nationale de la transition mise en place par l'opposition ivoirienne avait accepté la main tendue par Alassane Ouattara, président élu qu'ils ne reconnaissent pas. La rencontre a eu lieu ce mercredi après midi dans un hôtel de la capitale ivoirienne.

À sa sortie, l'ancien président ivoirien et candidat malheureux à la présidentielle de fin octobre, abonde dans le même sens que Ouattara.

" Je n'ai rien à ajouter. Par la rencontre d’aujourd’hui, nous avons brisé le mur de glace, de silence et nous allons dans les jours et les semaines à venir, continuer à nous téléphoner, à nous rencontrer pour que, enfin, le Pays soit ce qu'il était avant", lance Bédié qui mettrait ainsi en stand-by la mise en place du comité de transition qu'il devrait diriger...