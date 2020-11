Rencontre avec Macky Sall, ralliement au pouvoir / Boubacar Camara précise : « Les sénégalais sont dans des spéculations... Nous voulons nous engouffrer dans le grand boulevard qui s'est ouvert... »

Son nom, très agité ces derniers jours depuis qu'il a décidé de sortir de la Coalition Jotna pour se concentrer sur le programme de son parti, TABAX, Boubacar Camara a clarifié sa position sur la reconfiguration politique survenue depuis dimanche dernier.



Un contexte qui fait dire à certains que "les hommes politiques ne sont ni fiables, ni crédibles car ne respectant pas leur parole". Pour le président du Parti de la Construction et de la Solidarité PCS/ JENGU TABAX, il reste toujours "droit dans ses bottes".



"Nous avons choisi de sortir de la la coalition JOTNA, les sénégalais sont libres de faire des spéculations, des commentaires, mais pour nous, il urge de prendre notre propre voie et de dérouler notre programme", confie l'ancien allié de Ousmane Sonko.



Concernant sa rencontre avec le président de la République le 11 Octobre dernier, Boubacar Camara précise qu'il n'y avait aucun lien entre les questions politiques auxquelles certains font allusion, car il est plus que jamais ancré dans sa posture de toujours décrier les abus et dérives du régime de Macky Sall.

Boubacar Camara estime d'autre part qu'avec les mutations politiques récentes, il est temps de mettre sur les rails, la Coalition TABAX et décliner notre vision pour l'intérêt du peuple sénégalais. "Je comprends que cela puisse être un choc pour certains, mais nous devons prendre notre part du boulevard qui s'est ouvert".



Le président du Parti de la Construction et de la Solidarité PCS / JENGU TABAX signale également qu'il n'a aucun problème avec la Coalition jOTNA, même si son choix reste bien assumé...