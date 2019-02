Rencontre au Terrou-bi : Echanges de bons procédés entre Wade et Sonko !

Enfin la rencontre tant attendu entre le président Abdoulaye Wade et Ousmane Sonko s’est enfin concrétisée. A l’hôtel terrou-bi, les deux personnalités se sont échangées des mots et Me Wade de lui signifier qu’il lui signifier son admiration qu’il porte à l’ancien inspecteur des impôts et domaines: « Je vous suis je vous écoute vous êtes engagés, vous êtes un grand un grand patriote et ca me rappelle ma jeunesse... ». Ces mots apporteront ainsi un soulagement papable sur Ousmane Sonko qui lui aussi lui renouvelle toute son affection.