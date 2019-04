Rencontre au Terrou-Bi : Macky Sall envoie Boun et ABC chez Wade

Dans le sillage d’accorder la grâce à Khalifa Sall, Macky Sall a envoyé hier dimanche 31 mars, le Premier ministre, Mahammed Dionne et Alioune Badara Cissé chez Me Wade au Terrou-Bi.

Selon Le Témoin, le Pm rencontrait le pape du Sopi, dans le cadre de l’appel au dialogue lancé par Macky Sall au lendemain de sa réélection. Lors de cette audience, Wade était entouré de son épouse et de Me El Hadji Amadou Sall.

« Les prémices d’une réconciliation entre le père et le fils, et peut-être le retour de l’exilé Karim Wade, » s’interroge le journal.