Rencontre au Terrou-Bi : Ce que Wade et Sonko se sont dit!

La rencontre entre Ousmane Sonko et l'ancien président Abdoulaye Wade qui a eu pour cadre un hôtel de la place vient de connaitre son épilogue. Une entrevue entre les deux hommes entourés de leurs collaborateurs qui n'a sans doute pas livré tous ses secrets. Mais, ce qu'il faut retenir pour l'heure et qui a été délivré par l'une des parties, à savoir le leader de Pastef, c'est que les discussions ont tourné autour du processus électoral et des manquements qui sont enregistrés jusque-là. La question du rejet de la candidature de Karim Wade a aussi été au rendez-vous. À ce propos, Ousmane Sonko confie s'être solidarisé au Parti démocratique sénégalais, car il estime que les conditions dans lesquelles des candidatures ont été recalées ne sont pas justes.



Pour ce qui concerne une éventuelle alliance avec le PDS et son leader, le candidat de Sonkopresident fera savoir que "ce n'était pas à l'ordre du jour". Il n'empêche, l'ancien inspecteur des Impôts a clairement indiqué qu'il n'éconduirait pas un soutien du Parti démocratique sénégalais. Ousmane Sonko a aussi reprécisé sa pensée sur le combat qu'il mène contre le système. Selon lui, ce n'est pas des hommes qui sont décriés mais des pratiques.