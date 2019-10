Rencontre Wade/Macky : « Si j’etais à la place de Wade, je lui aurai demandé de revoir la situation de Karim et de Khalifa Sall » (Seydi Gassama)

Le directeur exécutif d’Amnesty International est revenu sur les soubassements et contours de cette visite entre le président Macky Sall et son prédécesseur. Pour Seydi Gassama, cette visite peut être rangée dans l’ordre d’une dynamique de « pacification du climat politique et social ». « Je ne suis pas opposé à ce l’on vote une loi d’amnistie en faveur de Khalifa Sall et Karim Wade ».



Selon lui, dans ce cas, il faut que cet aspect qui peut contribuer à l’apaisement du climat social, soit l’une des préoccupations majeures qui devrait animer l’ancien président Abdoulaye Wade. Le secrétaire exécutif de Amnesty International dira à cet effet, qu’ « il est d’accord pour une réhabilitation du statut de Karim Wade et de Khalifa Sall et que s’il était même à la place de Wade devant Macky, il lui préciserait même de tenir comme priorité cette probable décision pour l’intérêt du peuple sénégalais... »