Rencontre Wade-Macky : Ce que j’en pense...

Au-delà des retrouvailles personnelles entre le Président Abdoulaye Wade et le Président Macky Sall, il faut noter cette courtoisie républicaine qui s’est manifestée à travers des échanges d’amabilités et d’un élan de cordialité entre un ancien et un président de la République en exercice.

Le fait qu’un ancien président de la République s’implique, à travers des conseils et des recommandations, dans la marche d’un pays est à magnifier. L’expérience et l’expertise du Président Abdoulaye Wade peuvent bien être utiles au Sénégal et aux Sénégalais.

Cependant sur des questions telles que la gestion des ressources naturelles et du processus électoral, il serait réducteur d’en faire un problème entre un ancien et un président de la République en exercice. Le processus électoral est l’affaire de tous. Rien ne doit être repris si des avancées ont été obtenues par les acteurs qui ont contribué au dialogue et qui discutent depuis des mois sur des questions majeures d’intérêt national.

Idem, en ce qui concerne la question relative aux hydrocarbures. Cette question ne peut non plus être gérée par le truchement d’ententes entre les deux personnalités. Elle est du ressort de toute la nation qui doit être impliquée dans sa plus grande diversité. Les manquements en ce qui concerne la transparence dans la gestion des ressources naturelles demeurent. Les combats pour la transparence ne peuvent être sacrifiés sur l’autel de récentes retrouvailles.



Thierno Bocoum