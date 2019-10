Rencontre Wade / Macky : Amadou Ba s’en réjouit et salue l’esprit d’ouverture et la sagesse des deux hommes.

Sur son compte Twitter, le ministre des Affaires Étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur Amadou Ba s’est dit content de la rencontre entre l’ancien président Abdoulaye Wade et de son successeur Macky Sall.

Amadou Ba de dire « je m’en réjouis des retrouvailles entre le président de la République Macky Sall et de son prédécesseur Abdoulaye Wade. Je salue la clairvoyance et l’esprit d’ouverture du président Macky Sall mais aussi la sagesse du président Abdoulaye Wade. Ensemble pour un Sénégal🇸🇳 prospère ».