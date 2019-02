Rencontre Sonko/Wade : L’entretien en cours...

Le président de PASTEF/Les Patriotes, Ousmane Sonko et l’ancien président de la république Me Abdoulaye Wade sont en ce moment à l’intérieur de l’hôtel Terrou-Bi où doit se tenir leur rencontre tant attendue.

Actuellement, l’entretien est en cours dans une suite de l’hôtel.

Ainsi, la question que tout le monde se pose : y aura-t-il alliance entre le « Pape du Sopi » et Ousmane Sonko ? La réponse dans quelques instants...