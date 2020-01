Rencontre Macky / « Nio lank » : Les conditions fermes du collectif pour rencontrer le Président Sall...

Le médiateur de la République Alioune Badara Cissé, le week end dernier, avait annoncé l’ouverture du mouvement « ñoo lank » à rencontrer le Président Macky Sall. En conférence de presse ce matin, les membres du mouvement ont tenu à calmer le jeu et martelé les conditions essentielles pour la tenue d’une telle rencontre.



« Dès que le mouvement a été lancé, on a décidé de s’ouvrir et de rencontrer tous les citoyens, les forces sociales, économiques mais aussi des organisations politiques. C’est sur ces entrefaites qu’on est allé voir le médiateur de la République Alioune Badara Cissé pour montrer notre ouverture en tant que collectif. Il a apprécié cette démarche et vu le bien fondé et la bonne foi qui nous animent. C’est de là que la proposition de rencontrer le Président de la République est partie », dira Aliou Sané.



« Ceux qui étaient avec nous lui ont assuré que l’essentiel est que ce problème soit réglé et que le Gouvernement revienne sur cette décision de hausse. Mais pour que cette rencontre se fasse et que cette rencontre puisse se faire dans des conditions apaisées, il faudrait qu’il y ait dans la délégation Fallou Galass, Ousmane Sarr et Guy Marius Sagna », a-t-il dit. « On ne saurait accepter une telle rencontre si dans la délégation il n’y a pas ces gens », martèlera t’il. La condition retenue et concertée par « Nio lank » est qu’on ne saurait accepter une telle rencontre s’il n’y a pas ces camarades toujours dans les liens de la détention.