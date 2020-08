Rencontre M5-CNSP : Le malentendu est dissipé, mais pas de consensus sur la transition.

Après quelques heures de mésentente, les choses semblent rentrer dans l'ordre entre le Mouvement du 05 juin – Rassemblement des forces patriotiques et le Comité national pour le salut du peuple (CNSP).



Ils se sont rencontrés ce samedi 29 août à Kati, à 15 kilomètres de Bamako pour lever les équivoques.



Conduite par Choguel Maïga et Issa Kaou Djim, le mouvement contestataire a été reçu au Prytanée du camp militaire de cette ville garnison par des membres de la junte militaire.



Ainsi, les malentendus ont été dissipés autour de l’implication du M5 dans le processus devant conduire le Mali vers une transition après le coup d'État du 18 août.



Selon RFI, le M5 a proposé à la junte une transition de 18 à 24 mois et la mise en place d'un comité de suivi et de veille dont la majorité des membres devraient être issus du M5.



Ces propositions seront étudiées par le CNSP qui avait pour sa part suggéré à la CEDEAO une transition d’une durée de 03 ans. Le CNSP et le M5 ont convenu de se revoir.