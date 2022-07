Et l'on reparle de la fameuse rencontre entre le Président Bissau Guinéen, Umaro Sissoco Embalo et l’opposant Sénégalais Ousmane Sonko, c'est au tour de Alioune Tine de maintenir sa position. Le patron de Africa Jom Center était l'invité de nos confrères de la 2STV.



Selon lui, il n'a joué que son rôle de passeur. En effet, « Embalo a demandé mon numéro et m'a demandé ce qui se passe à Dakar. Je lui ai rendu compte. Et il m'a demandé ce qu'il peut faire, car il sera à Dakar à partir du 05. Il m'a dit je veux voir Sonko et je lui ai passé le

numéro de Sonko. Voilà ce qui s'est passé », a confié Alioune Tine...