Remplacement des abris provisoires : Le ministère de l'Éducation va mobiliser plus de 120 milliards de francs Cfa.

Abordant la question du remplacement des abris provisoires au niveau national, le ministre de l'Éducation nationale annonce qu'un programme sera mis en place pour la supression des abris provisoires pour un coût de 120 679 534 260 de nos francs.





Ce programme est divisé en quatre (04) lots pour un total de 6.369 salles de classe en remplacement d'abris provisoires, 4.701 blocs administratifs, 2.498 blocs d' hygiène et 241 500 mètres linéaires (ml) de murs de clôture. "Pour le lot n°1, le taux d'exécution est de 94, 07%. En ce qui concerne le lot n°3, l'ordre de service a été donné pour son démarrage. Les lots 2 et 4 sont en phase de mobilisation de financement. Il a aussi rappelé que le remplacement des abris provisoires, en plus des salles de classe, concerne les ouvrages annexes (blocs d'hygiène, murs de clôture, blocs administratifs)."



Selon lui, c'est un processus continu du fait de la forte demande de scolarisation dans les localités où les populations ne cessent de créer de nouveaux abris, 120 679 534 260 FCFA seront mobilisés pour les quatre (4) lots.