Remous dans le secteur de la justice : And Gueusseum arme le SYTJUST.

Le syndicat des travailleurs de la justice peut compter sur le soutien du mouvement syndical And Gueusseum, dans son bras de fer contre le ministre de la justice.

En effet, Mballo Dia Thiam et ses camarades s'engagent à soutenir Me Aya Boun Malick Diop et ses camarades dans leur plan de lutte syndicale. Considérant que le combat du SYTJUST perdure et commence à inquiéter beaucoup de Sénégalais, Mballo Dia et ses camarades interpellent toutes les forces sociales à s'impliquer, d'une manière ou d’une autre, dans cette lutte pour qu'une solution soit rapidement donnée à ce secteur si crucial à la vie de la nation.

En outre, les syndicalistes exigent du gouvernement l'application sans conditions et sans délai de tous les accords signés avec le gouvernement de la justice.

Par ailleurs, les membres de And Guesseum s'indignent particulièrement du manque de respect du ministre de la justice des instructions du président de la République. "Il est inacceptable que la tutelle ne respecte pas la signature de la plus haute autorité du pays", se désolent les syndicalistes, dans les colonnes de l'As quotidien dans sa livraison du jour...