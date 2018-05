Remous dans le milieu universitaire à la suite du décès de Fallou Sène : La JEC révèle les causes de la crise et lance un appel pour un retour au calme

La Jeunesse étudiante catholique du Sénégal (JEC/S), Mouvement d’action Catholique spécialisé dans le monde scolaire et universitaire, a vécu avec beaucoup de regrets et de désolation les événements qui ont émaillé la vie des universités publiques au Sénégal. Parmi les causes de la crise, la JEC du Sénégal de relever le retard accusé dans le paiement des bourses ; les lenteurs dans la satisfaction des cahiers de doléances des mouvements d’étudiants, de manière générale ;l’utilisation précipitée de méthodes violentes et destructrices dans l’espace universitaire ; la subordination quasi systématique du paiement des allocations boursières à l’exercice d’actes de violences par les étudiants ;et enfin le manque de dialogue et de concertation inclusive entre les acteurs. Un ensemble qui constitue une menace sérieuse pour l’avenir du système d’enseignement de notre pays, indique la JEC. La Jeunesse étudiante catholique du Sénégal de lancer un appel à tous les acteurs à oeuvrer de manière inclusive et pacifique à la résolution de toutes les crises actuelles et futures ; mais aussi de respecter en toutes circonstances, le caractère sacré de la vie humaine et bannir définitivement les atteintes aux biens communs et privés ; prendre en charge rapidement et de manière efficace et définitive les questions relatives aux bourses : disponibilité d’une information à temps opportun, paiement dans les délais raisonnables, disponibilité des cartes GAB, Être réaliste dans la formulation des revendications ; cesser tout comportement radical pouvant engendrer la violence, mettre toujours en avant la réflexion et le dialogue avant d’entreprendre toute action…, trouver des espaces de concertations régulières regroupant l’ensemble des acteurs ; et aussi situer les responsabilités et que justice soit faite.



La JEC/S de finir par lancer un appel pour un retour au calme et à la sérénité pour un espace universitaire paisible et pour un Sénégal debout.