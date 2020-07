Remous dans l’APR : Ansoumana Danfa appelle à la vigilance mais aussi à la raison

le chef de l'Etat est en train de dérouler le programme de résilience économique et social

le Président est en train de faire d'incroyables efforts notamment avec l'inaugurations de l'autopont de la Cité Keur Gorgui , et cette nouvelle tendance de réaliser la VDN prolongée de Cambérène .

, et cette nouvelle tendance de réaliser la VDN prolongée de . les travaux du TER s'accélèrent à grands pas et sa circulation va très bientôt démarrer

s'accélèrent à grands pas et sa circulation va très bientôt démarrer le chef de l'État est entrain de surmonter le problème de l'eau et de l'énergie

le chef de l'État est en train d'embellir Dakar et ses environs en vue de la préparation des J.O de 2022

le Président de la République est entrain de régler définitivement le problème foncier au Sénégal en élargissant la Commission de Contrôle des affaires Domaniales ( CCOD ) en y intégrant la DSCOS

( ) en y intégrant la le Président se bat pour l'annulation de la dette africaine, etc., on note un manque de générosité et de solidarité de la part de certains camarades. Nous avons donc intérêt à faire taire nos querelles malsaines car la population sénégalaise ne nous a pas soutenu pour qu'on se chamaille et le Président de Benno Bokk Yaakaar, Macky Sall ne mérite nullement un tel sort. Les Sénégalais ont plutôt besoin que nous leur allégions leurs souffrances mais et non pas pour qu'on s'adonne à des querelles ou être là à se vilipender dans les réseaux sociaux. Et malheureusement, c'est très regrettable de constater qu'à chaque fois que l'Etat pose les conditions pour régler les problèmes des Sénégalais, des camarades de la mouvance présidentielle sortent de nul part pour se tirer les cheveux par ci, par là en ignorant que le Président de la République qui vient juste de terminer qu'une seule année de son quinquennat, sera jugé sur son bilan par cette même population.

Chers camarades de l'et de la. Ces temps-ci nous avons constaté un remous communicationnel qui se fait entre nous, leaders qui accompagnent le Président de la République. Et le constat est que nous sommes en train d'agacer la population qui nous suit. En nous engageant dans cette guéguerre, nous entachons l'image du Président de la République, en bloquant la communication de l'Etat.Au moment où en cette période de la pandémie dePar ailleurs, le Président de la République est très en avance sur nous. Et nous avons l'obligation d'être beaucoup plus solidaires, de consolider nos efforts pour venir en aide à la population sur leurs problèmes et ne surtout pas prêter le flanc à l'opposition.Au demeurant, nous déplorons la sortie malheureuse et maladroite duNous le déplorons avec la dernière énergie car la majorité présidentielle ne mérite pas ça encore moins le chef de l'État et, tout ce qui touche ce grand parti qu'est l’, touche également, laetDonc, soyons beaucoup plus vigilants entre nous car il se pourrait qu'il ait d'autres camarades qui ont la tête chaude et nous devons gérer parce qu'en politique nous avons l'obligation de procéder ainsi envers non seulement ceux qui nous combattent mais également ceux qui sont parmi nous.Nous devons tous suivre l'exemple de son Excellence monsieur le Président de la République pour son sens de responsabilité vis-à-vis de son prochain, son humilité, sa générosité, sa modestie, sa discipline, sa loyauté et sa fidélité envers ses camarades.