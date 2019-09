Remous au PDS / La coordination nationale MLK discrédite Omar Sarr et Cie : « Ils ont reçu de l’argent de la part de Macky Sall et… »

Le chamboulement observé ces derniers temps au sein du parti démocratique sénégalais est loin de connaître son épilogue. En effet, le coordonnateur du mouvement MLK et par ailleurs responsable politique du Pds à Touba est revenu sur les circonstances qui ont poussé Oumar Sarr et sa bande à quitter le parti. Dans cette vidéo où il s’est exprimé au micro de Dakaractu, le jeune Karimiste est tout autant persuadé que cette situation que traverse leur parti est le fait d’un incompétent doublé d’un corrompu. « Ils ont mangé l’argent que le président Macky Sall leur a donné et en retour c’est le parti qui en a payé le prix », dira Mourtalla Diop. Par rapport à ce rajeunissement intervenu au sein du parti, le coordonnateur du mouvement MLK l’approuve et reste optimiste quant au retour de celui qu’il qualifie « d'espoir du parti démocratique sénégalais »...