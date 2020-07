Remous à l’APR : L'appel à la sérénité des femmes du parti du département de Pikine

Les femmes de l’APR du département de Pikine dans une note rendue publique appellent tous les responsables à prendre exemple sur leur leader, le Président du Parti, en cultivant la sérénité, la retenue, la fraternité, la solidarité et la modestie. Ces femmes dirigées par Awa Niang, 2ème Questeur de l’Assemblée nationale, semblent n’avoir pas apprécié les derniers développements de l’actualité dans leur parti. Aussi, ont-elles réitéré leur totale confiance « aux instances régulières du Parti pour une contribution positive au devenir de notre Nation et disent rester mobilisées derrière le Président Macky Sall pour l’aider à réaliser son programme « Liggeyël Euleuk - Macky 535 »



Sur le plan socio-économique marqué par la lutte contre la pandémie de la Covid-19, les femmes de l’Alliance pour la République du département de Pikine ont dit marquer leur totale adhésion aux mesures de résilience prises par le Président Macky Sall. Mais aussi aux efforts consentis pour juguler la maladie et apporter assistance aux populations, notamment les couches les plus vulnérables.



« En mobilisant 1 000 millards de FCFA, en prenant en charge totalement les factures d’électricité et d’eau de la tranche sociale, en distribuant 146 000 tonnes d’aide alimentaire et en ratissant large dans le soutien aux différents secteurs de notre vie économique et sociale, le Président Macky Sall montre encore une fois qu’il est très proche de son peuple et qu’il se soucie de son bien-être », ont-elles déclaré.



Enfin, elles ont appelé à plus de vigilance, car la Covid-19 est toujours là et Pikine n’est pas en reste notamment pour la question lancinante des cas issus de la transmission communautaire, rappellent-elles. « Le coronavirus n’est donc pas encore éradiqué alors que les activités économiques doivent impérativement reprendre, parce que vitales. Les femmes de l’APR du département de Pikine saluent la vision du Président Macky Sall qui comprend que la relance économique est nécessaire. Dans ce cadre, les braves femmes ont besoin de retourner nécessairement à leurs activités, car elles sont dans la transformation des produits halieutiques et agricoles, le commerce, l’artisanat, etc.

Conscientes que l’Etat ne peut pas tout faire et que la mobilisation doit être de rigueur pour tous les citoyens et toutes les citoyennes, les femmes de l’APR du département de Pikine appellent au respect scrupuleux des gestes barrières, car il faut vivre avec le virus. Le Président Macky Sall a pris ses responsabilités, prenons-nous aussi les nôtres », ont-elles conclu...