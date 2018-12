Remobilisation des troupes de l’Apr : la nouvelle mission de Harouna Dia

Harouna Dia, à la tête d’une forte délégation, était hier dans la populeuse commune de Djeddah Thiaroye Kao (Pikine) pour recoller les morceaux entre responsables locaux de l’Alliance pour la République, qui se regardaient en chiens de faïence, depuis quelque temps. Une mission qui s’est soldée par une réussite puisque ses interlocuteurs ont, en présence de leurs militants respectifs, juré d’enterrer la hache de guerre.

A l’occasion, le conseiller spécial du président Sall a tenu un langage de vérité aux jeunes politiques en leur demandant de ne pas se battre pour uniquement décrocher des postes de chargé de mission, mais de s’activer plutôt dans l’auto-emploi. « Ce n’est pas pour rien que lors de son discours à la cérémonie d’investiture de samedi à Diamniadio le président e la République a mis l’accent sur l’auto-emploi. Son second mandat sera axé sur l’auto-emploi. Moi-même qui vous parle, il y a déjà plusieurs années de cela, j’ai laissé un bon salaire pour devenir entrepreneur », a déclaré Harouna Dia.

Dakaractu, à force de creuser, a appris que ce premier jalon cache une opération de grande envergure nationale et internationale, à quelques encablures de la présidentielle de 2019.

De retour à Dakar depuis plus d’une semaine, ce bailleur du parti au pouvoir a été longuement reçu par le chef de l’Etat. Au terme des échanges, M. Dia a été chargé de rôles par le locataire du palais pour prendre son bâton de pèlerin et faire le tour du Sénégal aux fins de faire cesser les rivalités à la base. Il en sera de même pour la diaspora, car le médiateur a programmé un périple à l'étranger.

Mieux, selon nos sources, Harouna compte aussi s’investir pleinement pour amener plusieurs opposants, notamment des démissionnaires de Benno Bokk Yakaar, à appuyer, de nouveau, l’action politique du président de la République.