« Remobilisation » dans les rangs de l’APR : Les germes d’une recherche de dynamique présidentielle

Née d’une contestation qui ne fait aucun doute, l’Alliance pour la République pose ses jalons après la ddestitution de Macky Sall de ses fonctions le 9 novembre 2008. Acteur central de l’Alternance qui survint le 19 mars 2000, le Président de l’Alliance pour la République faisait partie de cette Légion d’hommes et de femmes qui ont su faire corps avec les exigences de changement que réclamait avec force le peuple. Mais entre-temps, beaucoup d'événements se sont passés et depuis dix ans, ni congrès, ni renouvellement n'ont été observés.Dans les statuts républicains de 2016, il est clairement établi une bonne structuration à respecter. Dans l’article 16, des instances nationales, figure la question du congrès. En effet, le congrès est l’instance suprême du parti. Il se réunit au moins une fois tous les cinq ans en session ordinaire, ou en session extraordinaire, sur convocation du Président ou du Conseil National. Il est composé d’au moins 1.000 délégués. Le Congrès élit le Président du parti suite au rapport de politique générale introduit par le Président sortant. En cas de défaillance, le Congrès peut être convoqué par les 4/5 de ses membres. Il définit toutefois, les options fondamentales, les orientations et les moyens d’action du parti.L’article précédent des mêmes statuts, abordant la question de la présidence du parti peut également, être un blocage. Le fait de ne pas vouloir se séparer de son parti en tant que chef de parti constitue également un blocage, selon Mamadou Albert Sy qui se soucie de ces préalables à évacuer dans un premier temps, avant de tendre vers la perspective des élections de février 2024. Le Président est le seul à pouvoir engager le Parti dans ses initiatives et propos. Aucun militant ne peut prendre des initiatives ou faire des déclarations au nom du Président et pour le compte du parti, sauf s’il est mandaté par le Président si l’on se réfère au statuts du parti.La problématique des conflits internes au parti présidentiel est aussi une question à ne pas négliger si on veut tendre vers la redynamisation, sans oublier celle du 3mandat qui, avec cette conduite du président toujours imprévisible dans ses choix et décisions, laisse planer le doute chez plusieurs républicains. Les questions récurrentes, au sommet du parti présidentiel avec notamment les dissidences durant les précédentes élections ont émaillé le parcours du parti présidentiel ces derniers mois. Selon l’administrateur général du parti, Pape Maël Thiam, « L’Alliance pour la République est un grand parti, malgré les déconvenues enregistrées aux dernières élections. Les dissensions dans certaines localités nous ont porté préjudice, mais il n’en demeure pas moins que la mouvance a toujours la majorité en terme de voix engrangées, aussi bien au niveau des listes officielles que celles dissidentes. »Au regard du cycle de vie de l’Alliance pour la république, il était important de mettre en place une stratégie de gestion de la maturité du parti. Et c'est dans cette perspective, selon Pape Maël Thiam, que s’inscrit le placement de cartes programmées. Cependant, est ce qu’au regard des élections précédentes, le parti va avoir des difficultés pour vendre ces plus d’1 million de cartes ? Il faudrait dès lors refaire une lecture de la typologie des différentes listes, selon le républicain. « Nous avons noué un partenariat politique avec des partis et aussi, la société civile. Les difficultés internes font partie du jeu politique. Nous faisons le constat dans certaines organisations politiques qui nous ont accompagnés, mais nous devons les accompagner et les soutenir… » pense l’administrateur de l’Apr.Autre facteur, qui semble révélateur, le cas des alliés. Avec l’instabilité au sein du parti socialiste et plus ou moins, au sein de l’Afp, l’Alliance pour la République ne chercherait-elle pas de nouveaux alliés ? Le débat sur les retrouvailles de la famille libérale ne sera-t-il pas exploité pour renforcer le parti présidentiel ? En effet, dans la perspective des élections de 2024, l’Alliance pour la République veut rassembler ses forces. C’est d’ailleurs ce qui a motivé la sortie du communiqué dans lequel le porte-parole national adjoint, Abdou Mbow, considère que cela va se matérialiser d’abord par le montage de nouveaux comités et le placement de 1 500 000 cartes de membre, sur toute l'étendue du territoire et de la diaspora.En dehors de ces facteurs spécifiques au parti présidentiel, il y a également ces messages des deux dernières élections, l’indignation sociale face à la vie chère et ce manque de communication, d’ailleurs noté par le président Macky Sall qui avait instruit son gouvernement d’être plus à l’écoute des populations en se rapprochant le plus d’elles. L’Alliance pour la république, même pas encore, édifiée sur son potentiel candidat pour 2024, n’entend pas croiser les bras et rester passive face à cette opposition, déjà à pied d’œuvre qui ne compte pas elle aussi, laisser ses chances s’envoler...