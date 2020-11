Remise rapport mission d’informations au Chef de l’État : Les députés Mamadou Lamine Diallo et Marie Sow absents, Macky demande aux ministres de s’en imprégner...

Le président de la République a reçu cet après-midi en audience les députés membres de la mission d'information sur les inondations en compagnie du Président de l’Assemblée Nationale Moustapha Niasse. Mais aussi en présence de l’ensemble des Directeurs Généraux qui ont eu à travailler dans le dossier des inondations au Sénégal.



La mission pour rappel, était dirigée par le député Pape Sagna Mbaye, président de la Commission du Développement durable et de la Transition écologique, et secondé par Mamadou Lamine Diallo député non inscrit et vice-président, et Théodore Chérif Monteil comme rapporteur. Le Président de Tekki était cependant absent au Palais de la République.



Le rapport qui contient l’ensemble de la revue documentaire, les auditions des ministres et des Directeurs Généraux et aussi les informations tirées des visites de terrain a été apprécié par le Chef de l’État. Macky Sall s’est aussi félicité de ce moment de dialogue entre le pouvoir exécutif et celui législatif et a instruit les ministres de tous lire le rapport en attendant la plénière pour en discuter de manière plus large.



Les députés de l’opposition absents…



Si la mission a été menée de façon solidaire par les quinze députés membres de la mission d’information, ils n’étaient pas tous présents lors de cette cérémonie de remise du rapport au Chef de l’État. Le député Mamadou Lamine Diallo n’a pas effectué le déplacement. Les raisons restent pour le moment inconnues, mais l’auteur des Questekki avait accusé le Chef de l’Etat Macky Sall d'être responsable des inondations qui avaient frappé notre pays en Septembre dernier, mais aussi son beau frère Mansour Faye.

Marie Sow Ndiaye du PDS était aussi absente de cette rencontre. L’ancienne de l’UJTL étant en mission à Cotonou dans le cadre du Parlement de l’UEMOA.



Recommandations



Pour rappel, le rapport de la Mission contient dix neufs constats et onze recommandations. L’une des plus fortes est la déplanification du Plan décennal et qu’au-delà de 2022 un nouveau plan soit fait pour mettre les sénégalais à l’abri. Une meilleure coordination a été aussi prônée.

766 milliards de FCFA ont déjà été investis dans le dossier des inondations dans notre pays.