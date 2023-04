Remise en service de la station de Pikine Nord : le DG de l’ONAS rassure les riverains

L’évacuation des eaux usées va reprendre son cours normal à Pikine-Nord. Les équipes de l’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS) ont travaillé d’arrache-pied, durant une dizaine de jours pour remettre en service cette station qui reçoit les eaux des stations de l’ex-centre Dominique, Sahm Notaire, du marché aux poissons. Le raccordement de la conduite d’arrivée est déjà fait. Les équipes se concentrent sur le curage des bâches de pompages avant de remettre en marche la station stratégique. Le Directeur Général de l’ONAS, Mamadou Mamour Diallo a effectué une visite sur les lieux pour s’enquérir de l’état d’avancement de la remise en service de l’ouvrage et aussi pour échanger avec les riverains.



Rappelons que la conduite d’arrivée de cette station s’était affaissée, il y a une dizaine de jours, entraînant des nuisances dans des maisons situées aux abords de cette station érigée non loin du cimetière de Pikine Nord. Outre la réparation, durant toute cette période, les équipes de l’ONAS ont œuvré à réduire au maximum les nuisances et ont informé les riverains sur l’origine des désagréments et du travail en cours pour remettre en marche la station.



Aujourd’hui tout finit bien au grand soulagement des populations victimes des désagréments. Elles ont fait preuve de patience. Les techniciens de l’ONAS ont fait preuve de dévouement pour apporter des solutions techniques. De Pikine-Nord, sur instructions du Ministre de l’Eau et de l’Assainissement, Serigne Mbaye Thiam, le Directeur Général de l’ONAS, s’est rendu à Pikine-Est. Sur place, il a échangé avec les populations sur la prise en charge de leurs préoccupations en matière d’assainissement. Comme à Pikine-Nord, on ne doute point que des réponses durables seront apportées à Pikine-Est.