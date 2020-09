Remise du rapport spécial de la Commission politique du Dialogue national : L’APR engage toutes les parties prenantes à maintenir le contexte de discussion ouverte

La remise du rapport spécial de la Commission politique du Dialogue national à SEM le Président Macky SALL constitue, une étape importante dans le processus initié par le Chef de l’État, conformément à sa volonté inébranlable de faire du dialogue et de la concertation, deux principes majeurs qui guident notre modèle démocratique. L’Alliance pour la République qui a apprécié très positivement d’une part, le travail remarquable, accompli par la commission cellulaire malgré les perturbations de tous ordres, liées à la pandémie de la Covid19, d’autre part, les recommandations qui vont dans le sens de l’élargissement de notre référentiel politique, du raffermissement de notre pratique démocratique et de la modernisation de notre système électoral a aussi engagé toutes les parties prenantes à maintenir le contexte de discussion ouverte, avec le même sens de la responsabilité et de l’éthique du débat, afin d’élargir davantage le consensus, relativement aux points à discuter et à ceux non encore évoqués. L’Alliance pour la République s’est aussi réjoui de l’engagement patriotique de toutes les composantes du dialogue politique ainsi que les avancées démocratiques acquises, tout en saluant les consensus majeurs issus d’échanges sincères. L’Alliance Pour la République d’apporter enfin son soutien politique total, à la fois massif et décisif, à ce nouveau contrat politique sénégalais qui, sans aucun doute consacrera la modernisation de notre système politique et consolidera la trajectoire démocratique du Sénégal, notre pays.

Comme indiqué lors du lancement du processus du Dialogue national, il appartient au Président Macky SALL, commanditaire et destinataire du rapport, de donner une réalité législative ou règlementaire au nouveau consensus historique, issu de la discussion. Cela devrait nous valoir des réponses durables aux récurrentes problématiques relatives au processus électoral, à la démocratie, aux libertés, aux droits humains, aux réformes institutionnelles et à la gestion des élections espère le parti au pouvoir pour conclure.