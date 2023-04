Remise du drapeau (CAN U17) : Le ministre des sports, Yankhoba Diattara, lance la campagne des Lionceaux

C’est parti pour aller conquérir le titre continental en Algérie où va se tenir la prochaine coupe d’Afrique des nations dans la catégorie des moins de 17 ans, du 29 avril au 19 mai 2023. La délégation sénégalaise va s’envoler en direction d’Alger où la compétition sera lancée dans moins d’une semaine.

Après une longue préparation au centre de Toubab Dialaw en plus des matches amicaux disputés contre le Burkina Faso, le Cameroun ou encore le Soudan Sud, les Lionceaux ont reçu la visite du ministre des sports ce vendredi.

Une traditionnelle cérémonie de remise du drapeau national au capitaine de la sélection qui a reçu le message des autorités étatiques, en présence de leur entraîneur, Serigne Saliou Dia.

Le Sénégal qui s’est qualifié à cette CAN U17 il y a quelques mois en remportant le tournoi de l’Ufoa-A, n’a jamais réussi a sortir de la phase de groupes après deux participations en 2011 et plus tard en 2019. Cette fois-ci, il s’agira de briser le plafond de verre dans cette catégorie qui ne leur sourit pas.