Remise des primes et subventions 2018-2019 : La FSF distribue plus de 75 millions FCFA aux Vainqueurs de trophées et finalistes de la précédente saison.

La fédération sénégalais de football (FSF), précisément son président, Me Augustin Senghor, a officiellement procédé à la remise des primes aux différents finalistes et ou vainqueurs des divers compétitions nationales. Cette cérémonie qui s'est tenue ce mercredi 7 août au siège de la FSF, a été aussi l'occasion de d'allouer à Génération Foot une subvention qui devra contribution à la bonne campagne que comptent faire les "Grenats" en Ligue des champions Afpar ricains.

Sur la base du communiqué publié par la fédération, il apparaît que le montant total de ces primes et subventions se chiffre à ‪75 250 000‬ FCFA, dont 6 000 000 FCFA pour Génération foot (Subvention compétition africaine, LDC CAF.) Au total une vingtaine de clubs étaient concernés...