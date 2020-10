Remise des PV aux représentants des candidats : La CENI donne raison à Cellou Dalein Diallo.

L'Union des forces démocratiques de Guinée proteste contre la décision unilatérale du régime de ne pas donner un exemplaire du procès verbal du bureau de vote à l’issue du comptage des voix. Le challenger le plus sérieux du président sortant vient d'avoir gain de cause.



La Commission électorale nationale indépendante (CENI) a instruit les membres des bureaux de remettre le sixième exemplaire du procès-verbal du bureau de vote aux représentants des partis politiques candidats à l’élection présidentielle.



Cependant, cette mise à disposition du procès-verbal est organisée. Selon l’article 2 de cette décision, le sixième exemplaire du procès-verbal sera remis au représentant du parti politique ayant obtenu le plus de suffrages dans le bureau de vote concerné. Il appartiendra après au représentant du parti majoritaire de faire une copie pour les autres représentants.



Par ailleurs, le président de la CENI a donné instruction aux présidents des bureaux de vote de procéder à l'affichage immédiat de la fiche de résultats dans la salle de vote.