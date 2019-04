Remise de médailles des Nations Unies à l’Unité d’hélicoptères d’attaque du Sénégal : Le Chef de la Minusca rappelle la conduite à tenir

Le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies et Chef de la MINUSCA, Mankeur Ndiaye, lors de la cérémonie de remise de médaille des Nations Unies à l’Unité d’hélicoptères d’attaque du Sénégal, a insisté auprès du contingent sénégalais pour une conduite responsable. Il les a encouragé à maintenir haut l’étendard de leur pays.

« Je vous encourage à maintenir haut l’étendard de votre pays et de préserver la noble Mission des Nations Unies en continuant à vous montrer individuellement et collectivement irréprochables sur les questions de conduite et de discipline, y compris en ce qui concerne les questions liées aux abus et exploitations sexuels. En effet, comme vous le savez, les erreurs d’un seul d’entre vous peuvent ternir, voire annihiler le travail de tous, quels que soient vos sacrifices et vos réalisations, et ainsi ternir l’image de tout un pays et de toute une Organisation. Je vous exhorte donc à passer le flambeau de l’honneur, qui trouve son ancrage dans vos valeurs ancestrales de « DIOM » et de « NGOR », à vos successeurs » a-t-il notamment dit.

« Au terme de votre mission, vous pouvez partir la tête haute avec le sentiment du devoir accompli », a-t-il ajouté..

L’Unité d’hélicoptères d’attaque du Sénégal au sein de la MINUSCA est composée de 8 femmes et 92 hommes. Unité spéciale, « elle est chargée du travail de reconnaissance, de renseignement, d’actions de frappes aériennes, quand c’est nécessaire », a rappelé M Ndiaye. Ils ont été honorés en signe de reconnaissance de leur travail et leur contribution dans l’accomplissement du mandat de la MINUSCA.