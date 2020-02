Remise de matériel à la Gendarmerie : « Cet événement illustre la solidité du partenariat entre les peuples Américains et Sénégalais » (S.E Tulinabo S. Mushingi, ambassadeur des USA)

Lors de la cérémonie de remise de matériel à la gendarmerie par l’ambassade des États-Unis au Sénégal, ce mardi 4 février, à la Caserne général Waly Faye de Mbao, en présence du Ministre des Forces Armés et du Général de Division Jean Baptiste Tine, haut Commandant de la Gendarmerie nationale et Directeur de la Justice militaire, Son Excellence Tulinabo S. Mushingi, Ambassadeur des États-Unis au Sénégal, a donné ses appréciations sur la coopération Sénégalo-Americaine. Selon lui, « cet événement illustre la solidité et la montée en puissance du partenariat entre les peuples Américains et Sénégalais ». C’est dans cette optique, poursuit-il, que les États-Unis ont toujours soutenu la police des Nations Unies, car dans le cadre de leur Programme international de soutien aux opérations de maintien de la paix de la police (IPPOS), ils ont participé à la formation de plus de 13.000 Casques bleus provenant de 11 pays et qui ont été envoyé dans six missions des Nations Unies. M. Mushingi, d’ajouter que ce partenariat de six ans, a permis aux forces de défense sénégalaises d’être mieux préparées à se déployer dans les pays comme le Mali, en République Centrafricaine et au Darfour. « Une unité FPU bien dirigée, bien qualifiée, bien formée et bien équipée peut ainsi se déployer rapidement et se distinguer dans la plus fière tradition sénégalaise », a-t-il déclaré.