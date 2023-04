Remise de dons: l’AIS octroie des enveloppes et des lots de vivres à plus de 200 Daaras

L’Association Islamique pour servir le Soufisme dans sa démarche annuelle de collecte de fonds pour soutenir les daara a procéder ce lundi à la cérémonie de remise de ces collectes. En effet c’est lors de leur conférence annuelle que Serigne Mame Cheikh Mbacké Khadim Awa Ba président de ladite association a annoncé que plus de 200 daaras ont été sélectionnés et chacun d’eux va recevoir une enveloppe et un lot de vivres. Toutefois les enveloppes seront répartis en 3 catégories , ils varient de 100 mille à 300 mille francs CFA selon les daaras. De plus ces enveloppes seront accompagnées de divers produits dont de la nourriture et du savon et autres pouvant leur être utiles au quotidien.



En outre, cette édition 2023 a comme parrain un des ainés du président de l’AIS à savoir Serigne Cheikh Bassirou Khadim Awa Ba. Ce dernier prenant part à la cérémonie a salué ce geste de haute portée sociale mais aussi, il a profité de l’occasion pour inciter tout le monde à y participer afin de soutenir et de promouvoir la formation des jeunes dans les daaras. Sur ce, il invite le Président Macky Sall à plus les appuyer et les prendre en compte en matière de ressources humaines dans son gouvernement, car cela lui serait bénéfique .