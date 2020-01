Remise de diplômes du 1er degré à 75 entraîneurs de Football : Le DTN Mayacine Mar applaudit.

Le ministre des sports Matar Ba a officiellement présidé la cérémonie de remise de diplômes de premier degré à un groupe de 75 entraîneurs de football. C’est à l’issue d’une formation diplômante que ces techniciens ont donc validé leurs acquis. Une initiative largement appuyée par le président de la fédération sénégalaise de football (FSF), Me Augustin Senghor. C’est du moins ce qu’a confié le directeur technique national (DTN) Mayacine Mar présent lors de la cérémonie qui se déroulait dans le salon d’honneur du stade Léopold Sédar Senghor.

Dernièrement annoncé sur siège éjectable, voire sur le départ, le DTN toujours en poste, déclare : « C’est le lieu de remercier la fédération Sénégalaise, qui a accompagné la formation de nos entraîneurs en mettant autant de moyens qui nous ont permis de former ces jeunes. La FSF a une priorité par rapport à la formation. » Relèvera Mayacine en marge de la cérémonie de remise de diplômes.

En fonction depuis près de cinq ans, auprès de la fédération Sénégalaise. Mr Mar a saisi l’occasion pour lister les réalisations accomplies dans la formation des cadres. « Nous avons formés 420 entraîneurs de licence D, en donnant à chaque région la possibilité d’organiser un stage de licence D. Ce qui est véritablement une très bonne chose. Mais nous avons aussi organisé deux stages de licence C plus un stage de premier degré à Linguère. Au total 75 entraîneurs ont reçu leur diplôme de premier degré. »

Une priorisation de la formation des cadres qui constituent un maillon fort, notamment dans le processus d’encadrement de la petite catégorie.