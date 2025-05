Remise de cahiers de doléances au PR: « La régulation de la presse ne doit pas être impartiale » ( SG du SYNPICS)

Moustapha Cissé, SG du Synpics a pris la parole lors de la cérémonie de remise de cahiers de doléances ce jeudi au palais de la République, pour lancer un appel à une rupture audacieuse et permettre à la presse de devenir un acteur clé de cette transformation et cette souveraineté.







Selon le nouveau SG du Synpics, il faut que cette presse qui est à la croisée des chemins, soit un acteur majeur dans cette quête de souveraineté et de changement systémique. « Dans le secteur privé de la presse, nous constatons des absences et retards de paiement, non prise en compte des actions sociales. Nous attendons que la presse soit bien organisée et équitablement régulée. Elle ne peut être libre dans des conditions de désordre », plaide Moustapha Cissé.







Une régulation impartiale, une revalorisation et la formalisation des contrats sont les socle d’une souveraineté. Celle-ci ne peut être partiale, selon Moustapha Cissé.