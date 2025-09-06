Remaniement: Voici la composition du nouveau gouvernement de Sonko 2

La présidence de la République vient d'annoncer la composition du nouveau gouvernement avec quelques changements majeurs, notamment au niveau des postes stratégiques du ministère de la Justice, de l'Intérieur et des Affaires étrangères.

Mme Yassine Fall: Ministre de la Justice, Gardes des Sceaux



Birame Souleye Diop: Ministre de l'Energie et des Mines



Cheikh Niang: Ministre de l'Intégration Africaine et des Affaires Étrangères



Birame Diop: Ministre des Forces Armées



Mouhamadou Bamba Cissé: Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Publique



Abdourahmane Sarr: Ministre de l'Economie du Plan et de la coopération



Cheikh Diba: Ministre des Finances et du Budget



Daouda Ngom: Ministre de l'Enseignement Supérieur de la Recherche et de l'innovation



Yankhoba Diémé: ministre des Transports Terrestres et Aériens



Alioune Sall: Ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique



Moustapha Guirassy: Ministre de l'Education Nationale



Mabouba Diagne: Ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire



Abdourahmane Diouf: Ministre de l'Environnement



Cheikh Tidiane Diéye: Ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement



Ibrahima Sy: Ministre de la Santé et de l'hygiène publique



Maimouna Diéye: Ministre de la Famille, de l'Action sociale et de la Solidarité



Amadou Moustapha Ndiek Sarré: Ministre de l'Emplois, et de la Formation professionnelle



El Hadji Abdourahmane Diouf: Ministre de l'Environnement de la transition Ecologique



Balla Moussa Fofana: Ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement du Territoire



Serigne Gueye Diop: Ministre de l'Industrie et du Commerce



Fatou Diouf: Ministre des pêches et de l'Economie Maritime



Olivier Boucal: Ministre de la Fonction Publique



Khady Gaye Diene: Ministre de la Jeunesse et des Sports



Alioune Dione: Ministre de la Microfinance et de l'Economie Sociale et Solidaire



Déthié Fall: Ministre des Infrastructures



Amadou Ba: Ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme



Ministres, Secretaires d'Etat



Marie Rose Fatou Faye: Secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre, chargée des relations avec les institutions, porte parole du Gouvernement



Amadou Cherif Diouf: Secrétaire d'Etat auprés du ministre de l'Intégration Africaine



Alpha Ba: Sécrétaire d'Etat auprès du Ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire , chargé des Coopératives et de l'encadrement paysans



Momath Ndao: Secretaire d'Etat auprès du Ministre de l'Urbanisme, des Collectivités Territoriales, chargé du Logement



Ibrahima Thiam: Secretaire d'Etat auprès du ministre de l'Industrie et du Commerce, chargé du developpement PME et de PMI