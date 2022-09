Remaniement ministériel : Les grands zappés du nouveau gouvernement !

La nouvelle configuration de l’équipe gouvernementale fait toujours débat. De nouvelles têtes font leur apparition tout comme d'anciens ministres des précédents gouvernements ont été rappelés pour accompagner le nouveau Premier ministre dans sa tâche axée sur les priorités.



Mais également, on a d’autres ministres qui n’ont pas été reconduits. Option politique ou stratégie pour se pencher sur les urgences ? Le seul qui pourra répondre en effet à cette question, est le président de la République, libre de ses choix pour désigner ses hommes.



Plusieurs départs notamment celui du ministre Abdoulaye Diop. Homme politique de Sédhiou, l’ancien ministre de la culture et de la communication cède sa chaise, tout comme Oumar Guèye, ministre des collectivités territoriales. D’ailleurs, l’ancien maire de Sangalkam était en même temps porte-parole du gouvernement. Néné Fatoumata Tall, l’ancienne ministre de la jeunesse qui est aussi l’une des absences de ce gouvernement passe le témoin à quelqu’un avec qui elle a travaillé notamment dans le cadre du Prodac. Papa Malick Ndour prend la relève.



Malick Sall, l’ancien ministre de la justice et homme politique du nord est aussi zappé. Assomme Diatta, le ministre du commerce et des PME était, selon certaines indiscrétions, une ministre qui n’était pas attendue au regard des évènements et de la situation du secteur qu’elle avait en charge. Son départ n’a visiblement pas été une grande surprise. Par contre, Matar Bâ, l’ancien ministre des sports a étonné plus d’un. « Matar Ba, hors du gouvernement ? à deux mois de la coupe du monde des nations ? se demandaient certains après avoir connu son successeur qui ne serait pas en terrain inconnu.



Amadou Hott, Alioune Sarr et Abdou Karim Sall n’ont pas aussi fait partie de ce nouveau gouvernement tout comme la ministre Zahra Iyane Thiam et Ndèye Saly Diop Dieng, respectivement en charge de la microfinance et des femmes. Moise Sarr, ancien Secrétaire d'Etat chargé des Sénégalais de l'Extérieur, a été aussi, remercié...