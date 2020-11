Remaniement : Le RUR salue l’élargissement de la majorité présidentielle et l’entrée dans le Gouvernement de nouvelles forces politiques et sociales

Le Réseau des Universitaires Républicains (RUR), organe statutaire de l’Alliance Pour la République (APR), en sa qualité de structure d’alerte, de veille et de contribution s’est réunie en vue d’examiner la situation nationale dominée par le remaniement ministériel, l’élargissement de la majorité présidentielle, le Conseil présidentiel sur la résilience et la relance de l’économie, l’évolution de la pandémie du coronavirus, l’émigration clandestine, les accidents de la circulation, les résultats exceptionnels des évaluations scolaires, la reprise des enseignements-apprentissages dans les écoles, collèges, lycées, centres de formation et dans les Universités.







Le RUR salue l’élargissement de la majorité présidentielle avec la nomination de M. Idrissa SECK à la tête du Conseil économique, social et environnemental et l’entrée dans le Gouvernement de nouvelles forces politiques et sociales afin de renforcer l’unité nationale, la cohésion sociale et de gagner ensemble la bataille contre la Covid 19 et enclencher la relance économique afin de renouer rapidement avec une trajectoire d’émergence.







Le RUR approuve les fortes initiatives du Président de la République Macky SALL lors du Conseil présidentiel de relance de l’économie avec l’adoption du PAP2A, la préparation et l’adoption en Conseil des Ministres du budget 2021 de 4589,15 milliards de FCFA, soit une hausse de près de 9% marquée en particulier par une dotation de 30 milliards FCFA pour la construction des Universités Amadou Mahtar MBOW de Diamniadio et du Sine-Saloum El Hadji Ibrahima NIASS.







Le RUR constate avec espoir l’évolution régressive de la pandémie de la COVID 19, félicite le Chef de l’Etat, le Ministre de la Santé et de l’Action sociale, ainsi que l’ensemble du Gouvernement, des Collectivités territoriales, les soignants, et exhorte les sénégalais à continuer à respecter les mesures barrières contre la propagation de la maladie.







Le RUR s’émeut de la reprise de l’émigration clandestine et des accidents de la circulation, présente ses condoléances aux familles des victimes, souhaite un prompt rétablissement aux blessés et exhorte le Gouvernement à intensifier les projets de formation professionnelle, d’insertion, tout en renforçant la sécurité routière notamment sur l’axe Sébikotane-Thiès par la transformation de la route nationale en 2X3 voies séparées par une barrière.







Le RUR félicite le Président de la République, les producteurs et coopératives agricoles pour le déroulement rassurant de la campagne agricole avec des productions inédites attendues pour toutes les spéculations grâce en particulier à une pluviométrie exceptionnellement abondante, une augmentation des surfaces emblavées et l’accompagnement par la dotation en intrants de qualité, en équipements mécaniques de culture et de transformation des diverses productions agricoles.







Le RUR se réjouit de la reprise sécurisée des enseignements-apprentissages dans les Universités, des résultats exceptionnels aux évaluations scolaires (CFEE, BFEM, Baccalauréat) et professionnels, grâce à l’engagement remarquable des enseignants, des apprenants et des parents malgré la COVID 19 et lance un appel à la préparation active de la rentrée académique.







Fait à Dakar, le 03 Novembre 2020







Professeur Moussa BALDE, Ministre de l’Agriculture et de l’Équipement rural,



Coordonnateur du Réseau des Universitaires Républicains (RUR),



Président du Conseil Département de Kolda.