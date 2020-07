Reliquat de leurs indemnités de départ : Alioune Sarr remet un chèque de soixante six millions six cent mille Fcfa (66.600.000) aux travailleurs de l’ex Air Afrique

Ce mardi 28 juillet 2020, le Ministre du tourisme et des transports aériens a remis un chèque de soixante-six millions six cent mille (66.600.000F) aux ex travailleurs d’Air Afrique, dans le cadre de la couverture du reliquat de leurs indemnités de départ, annonce un communiqué de son département. « Ce geste de haute portée sociale, traduit la volonté de son Excellence M. Macky Sall Président de la République, de trouver une solution définitive à la situation sociale de ces braves travailleurs de l'ex compagnie continentale », commente la note.Les représentants du personnel, par la voie de M. Mody Diop, selon la même source, ont exprimé toute leur gratitude à l'endroit du Chef de l'État et de son gouvernement, pour toutes les dispositions prises pour leur apporter soutien et assistance.