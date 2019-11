Religion : Médina Souané condamne fermement le terrorisme, l'utilisation de la drogue et des faux billets

"L'utilisation de la drogue est formellement interdite par l'Islam. Ce sont des comportement bannis par l'Islam. Le terrorisme est banni par l'Islam. Il l’a toujours condamné. Tuer au nom de qui ou de quoi, ce n'est pas de l'Islam. La religion interdit le tuerie et le suicide. Il ne sème que la peur dans l'esprit. Ce sont des fanatiques et non des musulmans. Ce n'est pas le terrorisme qui fera grandir l'Islam."