Religion : La « Tariqa Tidjaniya » décroche un partenariat de facilitation des Zihara à Fès

Première destination de la communauté Tidiane du Sénégal, Fès, accueillera à coup sûr beaucoup plus de pèlerins lors des évènements religieux à venir. C'est l'objectif visé par les familles religieuses issues de la confrérie de Cheikh Ahmed Tidiane Chérif qui ont signé une convention de partenariat avec une compagnie aérienne bien connue pour ses navettes incessantes entre Dakar et Fès.

L'accord a été matérialisé cet après-midi en présence de l'ambassadeur du roi du Maroc au Sénégal, Son excellence Taleb Barrada et plusieurs foyers religieux.

Ce partenariat historique confère à Royal air Maroc le titre de « transporteur aérien officiel de la Tariqa.

Ce partenariat comprend trois volets : la facilitation des déplacements aux hauts représentants tidjanes, l'octroi de tarif préférentiel par rapport au coût du transport pour Fès et l'appui de la filiale aux grandes manifestations telles que le Gamou, journées culturelles, dahira, etc.

Les deux parties viennent ainsi d'entamer la première étape du package qui prévoit aussi bien le voyage que l'hôtellerie et les visites effectuées au niveau des points de convergence des disciples tidjanes. À préciser que lors de cette rencontre, Cheikh Mouhamed Mansour Sy (famille El Hadj Malick Sy), Habib Tall et El Hadj Tall (famille omarienne), Abdoul Aziz Ba (Médina Gounass) et Mouhamed Abdoul Malick Niasse de la famille de El Hadj Ibrahima Niasse ont été les chefs de délégation du côté religieux.