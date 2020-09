Relevé de ses fonctions de DG de DDD : Me Moussa Diop remercie le président Macky Sall.

Comme écrit précedemment par Dakaractu, Me Moussa Diop n’est plus à la direction de la société Dakar Dem Dikk. Un limogeage que l'intéressé semble pris avec philosophie. C’est en tout cas ce que laisse apparaitre un post qu’il a fait sur sa page Facebook.



« Je remercie le président Macky Sall de m’avoir fait l’honneur de servir les sénégalais avec patriotisme, rigueur et loyauté à Dakar Dem Dikk pendant six années, un mois et dix jours », a-t-il écrit.



Me Diop qui est remplacé par Oumar Boun Khatab Sylla de remercier les « salariés pour leur dévouement ». « Nous avons tenté, ensemble de moderniser ce patrimoine national autant que faire se peut. Bon courage », a-t-il conclu.