Relaxés purement et simplement par le tribunal correctionnel : Justice rendue à Aziz Ndiaye et à son père

Ouf de soulagement pour Aziz Ndiaye, son frère aîné et leur père. Trainés dans la boue pendant depuis des mois dans une affaire de trafic de riz, la justice vient de trancher en leur faveur. C'est le moins qu'on puisse dire à la lecture du verdict rendu ce 14 février par le tribunal correctionnel de Dakar.



En effet, ladite juridiction a relaxé purement et simplement le célèbre homme d'affaires ainsi que son père Baye Alé Ndiaye. Ils étaient poursuivis pour association de malfaiteurs, recel et mise en circulation de denrées impropres à la consommation.



Pour sa part, Massata Ndiaye a écopé de six mois avec sursis, a-t-on appris.