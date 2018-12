Relations heurtées entre paysans et éleveurs dans le Ndoucoumane : Le sous préfet de Malem Hodar constate une nette amélioration

Les relations entre agriculteurs et éleveurs sont souvent conflictuelles dans le département de Malem Hodar. Il ne se passe pratiquement pas une semaine sans que paysans et éleveurs n'en viennent aux mains, faute de communication entre les deux parties. Un débat qui ne date pas d'aujourd'hui et qui n'est pas spécifique au département de Malème Hodar, selon le préfet du département. À en croire Mamadou Guèye, ces conflits ont considérablement régressé du fait des recommandations et mesures prises à travers des comités d'accueil à ces transhumants qu'il considère comme étant des sénégalais à part entière...