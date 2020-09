Relation avec BG2 : Baboye adoube le fils de Double Less.

Balla Bèye 2 a encore fait montre de son franc-parler. Cette fois, il a répondu aux attaques de certains. Face à Dakaractu, il a réitéré les bonnes relations qui existent entre eux. « Personne ne peut entraver ma relation avec Balla Gaye 2. Notre relation ne date pas d’aujourd’hui car nous avons plusieurs choses en commun et particulièrement Serigne Touba. Balla Gaye 2 est un jeune frère. Il me voue un grand respect et notre relation est digne. Les gens peuvent dire et raconter ce qu’ils veulent. Mais lui sait et je l’admire », précise le lutteur.