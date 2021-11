Les nombreuses péripéties dues à la pandémie de la Covid-19, n'ont véritablement pas touché la coopération entre le Sénégal et la Chine. Cette attente de 21 ans entre les deux pays est devenue plus solide pour le président de République du Sénégal même dans ces situations de crise.



D'après Macky Sall qui présidait la Cérémonie d’ouverture de la 8ème Conférence ministérielle du Forum sur la Coopération sino-africaine (FOCAC), "Notre amitié a encore été testée avec succès à l’épreuve de la pandémie Covid-19. Je remercie le Président Xi pour son appui constant à nos efforts de riposte sanitaire et de relance économique", s'est-t-il réjoui.



Par conséquent, le chef de l'État a apprécié le soutien apporté par la Chine à l’émission par le FMI de 650 milliards de Droits de Tirages Spéciaux, avant de souhaiter que "la Chine continue d’accompagner nos efforts de résilience et de relance, par la réallocation partielle de ses DTS selon des modalités à convenir"...