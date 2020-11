Relation France-Afrique / Macron fait les yeux doux au continent noir : "Nous avons une part d'Afrique en nous"

Se confiant dans un entretien à Jeune Afrique, le président Emmanuel Macron a évoqué plusieurs questions parmi lesquelles, la relation entre la France et l'Afrique. Dans son argumentation, Macron considère que ce ressentiment haineux envers le France, est simplement alimenté par des pays comme la Russie ou la Turquie. Avec ces puissances étrangères qui jouent sur le ressentiment post-colonial, il ne faut pas se laisser berner par cette attitude qui pourrait couper "le cordon ombilical" qui nous lie à l'Afrique", conseille le président de la République française à l'Afrique.

Déplorant fortement la posture de ces pays précédemment cités qui s'arment de "ces mercenaires" pour tirer sur la France, Emmanuel Macron parle ainsi d'une stratégie qui est surtout alimentée par ceux qui s'adonnent à faire des vidéos ou qui sont présents dans les médias francophones. Pour Macron, cette situation que l'on est en train de faire vivre à la France est simplement injuste car, soutient-il, "son pays a été présent sur le continent Africain à la fois à travers le commerce triangulaire, des conflits dès le début du XIXe siècle puis des guerres coloniales etc..."

Il appelle également à prendre conscience de cette histoire, même si elle est réelle entre la France et l'Afrique et qu'ils en sont les héritiers. Macron estime que la nouvelle génération est loin d'en être l'acteur. "Nous ne devons pas rester prisonnier de notre passé, de cette histoire" déclare le président Français. D'ailleurs, il attire l'attention sur sa position concernant cette histoire qu'il a lui, en tant que président, à l’égard de cette histoire qu'il a toujours assumée. Il évoque même ce brassage d'ou naquit la créolisation, le métissage, ou encore les mariages mixtes pour inviter à ceux qui se font de mauvaises idées de la relation entre le France et l'Afrique, "qu’on le veuille ou non, la France a une part d’Afrique en elle car, ayant les destins liés".