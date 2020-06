Relance post COVID-19 : L’Afrique devra donner la priorité aux secteurs à forte intensité de main-d’œuvre pour préserver les emplois et les moyens de subsistance (Experte UA)

Un webinaire a été organisé par le KNCCI en partenariat avec la CEA et le Forum du secteur privé de la région des Grands Lacs sur la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA). Les panélistes ont convenu que la ZLECA est une mesure cruciale pour éliminer la forte dépendance du continent à l’égard des exportations de produits de base et agricoles, conduisant à une croissance exponentielle du secteur manufacturier, à la diversification des exportations et à la création d’emplois de qualité si son plein potentiel de transformation pour tous les Africains est exploité. Mais aussi représente toujours cet accord avec un grand potentiel de favoriser l’intégration économique régionale et la croissance économique, et faire passer l’Afrique au niveau supérieur, même en pleine crise de coronavirus paralysante, ont convenu ce jeudi, les panélistes d’un webinaire sur le mécanisme de relance face au COVID-19 et la ZLECA.

Mama Keïta, Directrice du Bureau sous-régional de la CEA pour l’Afrique de l’Est, lors du séminaire a laissé entendre que lors de la relance post COVID-19, l’Afrique devra donner la priorité aux secteurs à forte intensité de main-d’œuvre pour préserver les emplois et les moyens de subsistance. Cela comprend le secteur agricole pour assurer la sécurité alimentaire du continent.

Elle dit que comprendre les cadres macroéconomiques actuels et passés et les contraintes des États est important pour évaluer les moyens disponibles visant à établir un plan robuste de riposte et de relance post COVID-19.

Elle dit qu’après le COVID-19, il est nécessaire de garantir la demande de produits locaux ; renforcer les capacités de production pour fournir les biens et services nécessaires ; et promouvoir les secteurs stratégiques, y compris promouvoir l’innovation et la fabrication locale.

Les panélistes conviennent que les chambres de commerce africaines ont un grand rôle à jouer pour faciliter le commerce et garantir que les nations africaines commercent entre elles.

Richard Ngatia, Président de la Chambre nationale kenyane de commerce et de l’industrie (KNCCI), déclare que la ZLECA est une étape monumentale sur la feuille de route du développement de l’Afrique qui doit être pleinement exploitée pour favoriser le commerce intra-africain.

Il dit qu’avec les effets immédiats et significatifs de la COVID-19 sur les entreprises en Afrique, il est nécessaire que les nations identifient les opportunités pour les entrepreneurs en ce qui concerne la ZLECA et mettent en place un mécanisme de relance économique.