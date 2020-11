Relance économique : Le Fongip et le ministère de l'économie s'accordent sur 300 milliards pour accompagner les entreprises impactées.

Le Ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération (MEPC), l'Association Professionnelle des Banques et Établissements Financiers (APBEF) et le FONGIP ont signé ce Vendredi, un accord cadre relatif à la mise en place d'un mécanisme de financement pour soutenir la relance de l'économie nationale.



Cet accord qui porte sur 300 milliards F CFA est destiné essentiellement à accompagner les projets de développement des Grandes entreprises et PME Sénégalaises formelles dans les secteurs alimentaire, pharmaceutique, sanitaire et numérique lourdement affectés par la pandémie de la Covid-19.



Le fonds de garantie des investissements prioritaires invite les porteurs de projet dans ces différents secteurs de se manifester pour les démarches nécessaires afin de tirer profit de ces investissements et se relever de cette crise causée par la pandémie à Covid-19.