Relance du tourisme : L’ASPT évalue le dispositif sanitaire hôtelier. (Reportage)

Des hôtels de Dakar ont accueilli le 21 juillet une délégation de l’Agence Sénégalaise de la promotion du Tourisme (Aspt) dans le but d’évaluer la reprise des activités au sein des réceptifs hôteliers.



Après plus de 3 mois de fermeture à cause de la pandémie du coronavirus, l’approche consistait à mesurer l’effectivité du protocole sanitaire dans ces établissements privés.



King Fahd Palace, Yaas, Alkimia, Radisson Blu, Terou Bi, Ndiambour ou même Pullman, chacun de ses établissements hôteliers visités a pris les dispositions nécessaires conformément aux mesures édictées dans la lutte contre la covid19.



Ainsi pour contribuer à la promotion du tourisme local, des hôtels ont saisi le contexte pour élaborer de nouvelles grilles tarifaires sur les offres.



Le directeur général de l’Aspt a profité de cette tournée pour également visiter des agences de voyage lesquelles comme les réceptifs hôteliers n’ont pas été épargnées par les effets de la pandémie.