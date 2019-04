Relance du sport scolaire à Saint-Louis : Les autorités académiques se félicitent de la bonne organisation des phases finales

Les phases finales des compétitions inter - établissements, communément appelées UASSU ont vécu dans la ville tricentenaire. Les élèves venus de tous les établissements de la commune et du département ont compéti dans le fair-play et la sportivité à travers 9 disciplines sportives. Il s’agit du football, du basket ball, du handball et du volley ball pour les disciplines collectives et pour celles dites individuelles ce sont l’athlétisme, le judo, la lutte et le scrabble qui étaient inscrits au programme.

Les autorités académiques de la région représentées par l’IEF de Saint-Louis commune se sont félicitées de la grande mobilisation dont ont fait montre les élèves de l’élémentaire, ceux des lycées et collèges de tout le département, mais également de la présence des parents d’élèves qui sont venus aussi participer à cette fête de l’école.

Cheikh Yaba Diop, après avoir donné le coup d’envoi pour les premières rencontres en football et en handball, en présence de l’inspecteur départemental des sports Pape Samba Ly, de l’inspecteur chargé des activités sportives Mr Mbaye Ka, mais aussi des directeurs d’école, des présidents de CGE, des autorités coutumières et religieuses, des enseignants du public comme du privé et de beaucoup d’autres invités, a tenu à rendre un vibrant hommage à tous ceux qui ont tenu à rehausser de leur présence cette fête des élèves.

"Un esprit sain dans un corps sain, c’est ce que dit l’adage", a rappelé l ’IEF de Saint-Louis commune et c’est cela qui constitue d’abord le premier avantage pour les élèves avec ces compétitions, avant de revenir sur le sens et l’importance du sport scolaire entres différents établissements.

" C’est sur instruction du ministre de l’éducation nationale et du ministre des Sports que nous nous sommes engagés à relever le défi d’organiser ces compétitions interscolaires qui sont très importantes pour les élevés. Le comité a travaillé depuis le mois de janvier et une commission sportive a été mise en place pour piloter toutes les activités afférentes à ces rencontres, et cela, des éliminatoires jusqu’aux phases finales. Ça a été une réussite à tous les niveaux et je félicite tous les acteurs, particulièrement les enseignants encadreurs qui n’ont ménagé aucun effort depuis le début des compétitions..."

Une analyse largement partagée par les élèves dont beaucoup ont remercié et félicité leurs maîtres et professeurs pour leur avoir permis de s’épanouir pleinement durant toute l’année scolaire avec ces compétitions interscolaires. Le sport scolaire a pour ambition non seulement de détecter de jeunes talents, mais aussi de véhiculer des valeurs citoyennes et civiques. C’est pourquoi a-t-il rappelé, le comité s’attèle présentement à promouvoir de jeunes talents dans le cadre des jeux olympiques de la jeunesse qui seront organisés en 2022 et c’est tout le sens de notre engagement à détecter de jeunes espoirs à travers toutes les disciplines sportives pour ensuite les encadrer à travers les différentes ligues au niveau de la région.

L’inspecteur départemental des sports a embouché la même trompette pour féliciter tous les acteurs, mais également solliciter le soutien des pouvoirs publics et de tous les autres partenaires de l’école sénégalaise pour la pérennisation de ces compétitions. Pape Samba Ly de rappeler que le sport scolaire ou l’UASSU comme on dit souvent, se caractérise par sa pluridisciplinarité. Il reste et demeure la fédération des fédérations et c’est pourquoi cette compétition inter-écoles doit être soutenue dans toute sa dimension, a-t-il ajouté, non sans rappeler les performances de la jeune Khoury Diagne pour l’athlétisme et deux autres jeunes en handball.

À souligner qu’en football des lycées et collèges, c’est Charles De Gaulle a battu LCOFT par 2 buts à 0, Médina Courses a battu Samba Ndiémé Sow par 3 buts à 1 alors qu’en finale de l’élémentaire, c’est l’école Justin Ndiaye qui a gagné devant Samba Ndiémé Sow après une très longue série de tirs aux buts. Beaucoup de récompenses et autres distinctions ont été remises aux vainqueurs et autres personnes pour leur implication dans l’organisation et la réussite de cette fête du sport à l’école dans la ville de Saint-Louis.