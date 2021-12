Relance du cleaning day : Moussa Baldé (MAER/PCD Kolda) invite les élèves tenir les écoles propres…

Pour cette journée de relance des activités du cleaning-day, Moussa Baldé invite les élèves à tenir les écoles propres pour des enseignements dans l’hygiène. Pour ce samedi 03 décembre, toutes les écoles de la commune ont respecté la journée de cleaning-day. Ainsi, accompagné des autorités administratives notamment du gouverneur et du préfet, le ministre de l’agriculture a sillonné quelques écoles de la commune pour marquer la relance du cleaning-day.



À en croire ce dernier, « c’est le président qui m’a demandé de présider la relance des activités du cleaning-day à Kolda. Et le Cem 2 qui se trouve être le collège où j’ai fait mes humanités a été choisi pour la visite. Donc à partir d’aujourd’hui, ce collège doit être le plus propre. D’ailleurs, je viendrais moi-même vérifier. C’est pourquoi, je vais mettre à votre disposition du matériel de nettoiement (balais, râteaux, etc).»



Occasion saisie par ce dernier pour donner le bon exemple en mettant la main à la pâte. Mais également, il a promis d’accompagner les écoles en matériel de nettoiement afin d’améliorer la propreté des lieux.



Ce tour des écoles par les autorités locales et administratives marque la reprise des activités du cleaning-day au Fouladou.